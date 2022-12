Lutto a Dego: è mancata nonna Pinotta Rognone, aveva 100 anni

Dego piange Giuseppina Rognone, conosciuta da tutti come nonna "Pinotta", mancata all'età di 100 anni. Titolare per moltissimi anni (assieme ai figli) della panetteria Dallera, ancora oggi attività di famiglia, rappresentava un punto di riferimento per tanti concittadini.

Profondo cordoglio ha suscitato la notizia all'interno del paese valbormidese: "L'amministrazione comunale - commenta il sindaco Franco Siri - unitamente ai dipendenti e alla cittadinanza tutta, porge le più sentite condoglianze alla famiglia".

I funerali saranno celebrati domani, martedì 20 dicembre, alle ore 15 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Dego.