Ribaltamento casello di Albisola, affidato l'incarico per uno studio preliminare di fattibilità

Via all'affidamento dell'incarico per uno studio preliminare di fattibilità per il ribaltamento del casello di Albisola Superiore.

Il comune vuole infatti concretizzare una soluzione progettuale per la realizzazione di un collegamento diretto tra l'autostrada e la nuova Aurelia bis con lo scopo di ridurre il carico del traffico pesante di attraversamento sul territorio. Per questo è stato affidato l'incarico per circa 25mila euro allo studio Igeas Engineering.

Lo studio avrà lo scopo di definire una nuova posizione dove riposizionare il casello dell’autostrada A10 Genova- Ventimiglia, i cui rami di connessione alla viabilità comunale di Albisola Superiore attualmente confluiscono tramite un incrocio a T non regolamentato su corso Mazzini generando criticità per i flussi viari in termini di rallentamenti e ingorghi con conseguenti ripercussioni anche sulla sicurezza dei mezzi in transito.

Le criticità diventeranno più imponenti quando verrà conclusa l'Aurelia Bis, ovvero nel momento in cui il casello autostradale sarà utilizzato anche per accedere direttamente a Savona e al porto in particolare ma non solo da parte dei veicoli provenienti da levante.

Verrà quindi analizzata la possibilità di spostare il piazzale di esazione, le isole, la struttura di casello ed i parcheggi/accessi, in una zona posizionata più a ovest parallelamente al torrente Sansobbia. Tutto questo permetterebbe di reindirizzare i rami di ingresso/uscita dall’ambito autostradale direttamente sulla futura rotatoria in sponda sinistra, di prossima realizzazione, che costituirà l’elemento terminale dell'Aurelia Bis di snodo tra Corso Italia, Via Saettone e il ponte Pertini.

Lo spostamento del casello quindi prevede la modifica degli attuali svincoli autostradali con il superamento dell’A10 mediante un sovrappasso (o un sottopasso), la cui progettazione necessita di un adeguato inserimento dell’opera nell’ambiente circostante nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici ed architettonici.

Un altro importante tassello alla viabilità del quadrante delle Albisole è rappresentato dalla soluzione di un raccordo con Albissola Marina dell'Aurelia Bis. Il comune albisolese aveva previsto una soluzione progettuale già agli atti di Anas che supererebbe il problema con un tracciato di collegamento con via delle Industrie ad Albissola Marina.

Sul territorio di Albisola inoltre sono state individuate, e già inserite nel PUC, alcune aree che potrebbero essere destinate a “zona servizi” (parcheggio temporaneo, rifornimento) per i mezzi pesanti. Una parte è situata in adiacenza al tratto iniziale dell’Aurelia bis, destinata a distributore di carburanti, altre aree sono disponibili in fregio alla SP334. In quest’ultimo caso per consentire al traffico pesante di raggiungere agevolmente le aree sarà fondamentale la realizzazione della galleria di collegamento tra la SP334 e l’Aurelia bis, già prevista nel progetto definitivo della Aurelia bis ma poi stralciata nella fase esecutiva.

Collegamento diretto dell'Aurelia Bis con l'autostrada con ricollocazione/ribaltamento del casello autostradale, sostituzione della “rampa F” di raccordo con Albissola Marina con la soluzione progettuale proposta dai Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina e recepita da ANA e previsione di svincolo in località Margonara e adeguamento dello svincolo in località Miramare in maniera da rendere funzionale l'innesto tra Savona e Albissola Marina in entrambi i sensi di marcia. Questi gli interventi che, oltre naturalmente al completamento dell'Aurelia Bis nel tratto Albisola-Savona, sono compresi

Sul tema Aurelia Bis, ribaltamento casello e realizzazione galleria per la Sp334 nel maggio 2021 era stato sottoscritto un accordo nella Provincia di Savona sul Masterplan del Sistema Portuale Savonese per la realizzazione di opere infrastrutturali ed accessorie ritenute fondamentali per lo sviluppo del sistema portuale, dello sviluppo urbano ed in generale dello sviluppo economico e della viabilità del territorio savonese con riferimento all’economia portuale, logistica e dei servizi connessi.

Il Masterplan era stato firmato dal sindaco Maurizio Garbarini oltre al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Emilio Signorini e dai Sindaci dei Comuni firmatari: Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albissola Marina. Hanno anche partecipato alla cerimonia i rappresentanti delle Associazioni del Cluster Marittimo-Portuale Savona-Vado Ligure (Associazioni di Categoria delle attività portuali, Autorità marittima, Servizi Portuali).