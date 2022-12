Auto fuori strada a Cadibona: la vittima è Olga Briano, era molto conosciuta a Quiliano

Si chiama Olga Briano la donna deceduta nel tardo pomeriggio di ieri a Cadibona, a causa di un brutto incidente stradale: l'auto sulla quale viaggiava e caduta in una scarpata per cause ancora in via di accertamento. Abitava in zona ed era molto conosciuta a Quiliano.

Il sinistro si è verificato in via Fuscinasca. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 18. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i sanitari e i vigili del fuoco, inizialmente con la squadra 71 del distaccamento di Cairo Montenotte e successivamente con il rincalzo 11R proveniente dalla Centrale di Savona assieme al Nucleo SAF (SpeleoAlpinoFluviale).

Mediante tecniche specifiche con l'utilizzo di corde e una delicata manovra di avvicinamento e recupero, i soccorritori hanno raggiunto la vittima.