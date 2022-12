Diocesi, si conclude il corso di formazione sul Complesso museale della Cattedrale

"Il corso si è dimostrato un'iniziativa soddisfacente e al di là di ogni aspettativa - dichiarano gli organizzatori - Le adesioni sono state così numerose e superiori alle possibilità numeriche che abbiamo preso in considerazione di ripetere l'iniziativa in primavera. La formula dei quattro incontri full immersion ha offerto lezioni teoriche integrate da preziose visite agli organismi architettonici e spazi museali che compongono il Complesso, il tutto con l'accompagnamento di esperti. Un’occasione da non perdere per vedere e ripensare in maniera approfondita luoghi e patrimoni della città".