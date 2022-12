Ricetta elettronica per farmaci: stop al 31 dicembre, i medici chiedono una proroga

Ricette mediche fornite attraverso sms o via email per l'acquisto di farmaci: stop previsto al 31 dicembre, anche se da più parti è arrivata la richiesta di una proroga, in primis i medici di famiglia.

Introdotta durante la pandemia da Covid, la prescrizione demateriallizata consente di evitare ai pazienti di recarsi fisicamente nello studio medico per ritirare la ricetta.

La ricetta dematerializzata è la versione elettronica della tradizionale ricetta rossa cartacea. La proroga potrebbe essere inserita nel milleproeoghe dal Cdm in programma nella giornata odierna, mercoledì 21 dicembre.