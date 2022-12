Antenna 5G a Boissano, incontro interlocutorio tra comitato e giunta: "La comprensione di quanto accaduto è indispensabile per sapere come agire"

La vicenda legata all'installazione di un'antenna 5G a Boissano ha vissuto questa mattina un nuovo capitolo. Su richiesta del comitato "Beallu Buinzan", alcuni degli organizzatori della petizione per lo spostamento della struttura prevista in via Zurmagli sono stati ricevuti in comune dai consiglieri della maggioranza e dal sindaco per essere informati sui progressi relativi a quanto esposto nell’incontro dello scorso 17 novembre.

"Per quanto riguarda la negoziazione dello spostamento dell’antenna, in coerenza col piano antenne ora nuovamente disponibile presso gli archivi comunali, si è tutt’ora in attesa che gli uffici inviino all’operatore le informazioni necessarie per risolvere concretamente - spiegano dal comitato - Per quanto concerne la comprensione delle difficoltà gestionali della pratica che, a causa di disguidi procedurali e mancanza di dialogo tutt’ora da chiarire, hanno portato all’attuale situazione, si è in attesa che la commissione di inchiesta comunale, formata da tre consiglieri di maggioranza e due di opposizione, calendarizzi le attività di indagine".

"La comprensione di quanto accaduto è ritenuta indispensabile per sapere come agire per evitare che una successione di disguidi, silenzi e smarrimenti di atti possa ripetersi e generare ulteriori situazioni sgradevoli per il nostro paese" concludono da "Beallu Buinzan".

"È stato un incontro molto disteso e cordiale, dove come amministrazione abbiamo esposto i passi che stiamo facendo per definire la situazione antenna in linea con le richieste dei cittadini" ha dichiarato il sindaco Paola Devincenzi.