Antenna 5G a Boissano, nominata la commissione d'inchiesta che dovrà chiarire l'iter dell'installazione

In occasione dell'ultimo Consiglio comunale di Boissano è stata nominata (votata all'umanità dei consiglieri presenti) la commissione d'inchiesta che dovrà chiarire l'iter che ha portato all'installazione di un'antenna 5G Iliad all'interno di un terreno privato in zona via Zurmagli.

Presieduta dal capogruppo di minoranza Massimo Zarrillo, sarà formata da tre membri della maggioranza (Daniele Cabrini, Fabrizio Garrone e Angelisa Marengo) e due dell'opposizione (oltre a Zarrillo anche Simone Mantelli).

"Il capogruppo di minoranza Zarrillo si attiverà per definire la procedura e lo svolgimento della commissione - spiega il sindaco Paola Devincenzi - La trattazione del punto si è svolta con la massima distensione e collaborazione di tutto il Consiglio".

Alla votazione della commissione d'inchiesta non ha partecipato per possibile incompatibilità la vicesindaco Ramona Siri in quanto ha ricoperto l'incarico di legale del proprietario del terreno su cui è stata installata l’antenna.

"Faremo una riunione preventiva con tutti i componenti in maniera da gestire i lavori - ha spiegato Zarrillo - è mia intenzione quella di rivolgermi direttamente ad Iliad per comprendere come si è arrivati alla scelta di quel terreno".