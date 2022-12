Carcare, dal 27 al 31 dicembre distribuzione forniture raccolta differenziata

Distribuzione delle forniture per la raccolta differenziata dei rifiuti per gli utenti del comune di Carcare. Nella settimana dal 27 al 31 dicembre, dalle ore 8.00 alle 14.30, presso l’ecosportello situato sotto i portici della sede comunale in piazza Caravadossi, saranno a disposizione i sacchetti per la raccolta differenziata e l’eco calendario per l’anno 2023.

Il programma della distribuzione è il seguente: martedì 27/12 – cognomi dalla A alla D, mercoledì 28/12 – cognomi dalla E alla N, giovedì 29/12 – cognomi dalla O alla Z, venerdì 30/12 e sabato 31/12 – tutti i cognomi che non sono andati nella giornata dedicata.

Presso l’ecosportello è possibile inoltre richiedere informazioni riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti. Durante il ritiro del materiale si ricorda a tutti di evitare per quanto possibile gli assembramenti e di mantenere le distanze minime di sicurezza.