Un classico presepe con al centro Celle: spazio alle casette colorate, i pescatori e i moli (FOTO E VIDEO)

Le tipiche casette colorate sul lungomare, il pennello e il molo del Buffou ai Piani, Ciccio lo storico pescatore, i rii, il mulino a vento e molto altro.

Questo lo scenario che si può vedere in un presepe realizzato da un cellese che ha voluto trasportare, come sempre fa ogni anno, Celle Ligure in un classico presepe.

Le storiche statuette, impreziosite quest'anno da due "macachi" di Albisola (un pescatore e un uomo che dona al bambinello una gallina), sono posizionate ognuna in una posizione precisa e con un senso logico.

Dai pescatori a chi pesca l'acqua vicino ai ruscelli, il raccoglitore di banane vicino alla pianta, chi spacca la legna e i tanti pastori con nel mezzo i diversi mestieri, dal panettiere al maniscalco e chi fa le caldarroste.

Poi c'è anche chi da distante vede avvicinarsi la capanna con bambin Gesu, Maria e Giuseppe e il bue e l'asinello.

Spazio poi ad un'ulteriore liguritudine con i raccoglitori di olive, il più anziano, barba bianca e il più giovane, che le sbattono per poi raccoglierle nel secchio.

Ieri poi sono partiti i Re Magi e se arriveranno in anticipo rispetto al 6 gennaio chissà se si concederanno un giretto a Celle....