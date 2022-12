Vado, via all'approvazione del progetto per le riqualificazioni del parco giochi di via Pertinace e della scuola materna

È stato approvato il progetto per la riqualificazione completa del parco giochi di Via Pertinace e quello della scuola materna a Vado Ligure.

"Circa 350 mila euro l'importo per una importante rivisitazione degli spazi e degli arredi - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - Per quello di Sant'Ermete è un completo riassetto dell'area con nuova pavimenzione, illuminazione e giochi compresa la recinzione a protezione dello stesso e anche per quello della scuola materna si tratta di un intervento sulle pavimentazioni, gli spazi e la sicurezza".

"Importanti risorse che, insieme alla progettazione per la manutenzione straordinaria del Parco di Segno, completano il completo riassetto dei numerosi parchi presenti nel comune. Spazi per i più piccoli che si rinnovano e affiancano un gran standard di sicurezza".