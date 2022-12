Millesimo, arredo e decoro urbano: siglato protocollo di intesa, stretta sinergia tra comune e Confcommercio

È stato siglato nei giorni scorsi un protocollo di intesa per normare la riqualificazione delle aree urbane da parte del comune di Millesimo, nelle figure del primo cittadino Aldo Picalli e del vice sindaco Francesco Garofano, e la Confcommercio territoriale con Giuseppe Molinari e il Presidente provinciale della Fipe-Confcommercio Carlomaria Balzola.

"Attenzione verso i pubblici esercizi e i residenti delle aree del centro storico al fine di rendere sempre più gradevole e vivibile il nostro borgo, per chi ci abita e per chi viene a visitarlo. Questo è l'obiettivo che si prefigge il regolamento di arredo e decoro urbano la cui approvazione è prevista entro l'anno corrente ed entrerà in vigore nel 2023", hanno commentato Picalli e Garofano.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto, la sinergia con la nuova dirigenza di Confcommercio nelle figure di Giuseppe Molinari e del presidente provinciale di Fipe Carlo Maria Balzola ha prodotto un risultato proficuo e siamo lieti di mettere a disposizione questo regolamento come strumento di base che possa trovare applicazione nelle altre realtà della provincia di Savona. Un punto di partenza da cui proseguire nella fondamentale collaborazione tra enti pubblici e associazioni di categoria", proseguono.

"Questo regolamento è uno strumento necessario e condiviso da tutte le realtà del centro storico del paese che disciplinerà gli elementi di finitura ed accessori degli edifici pubblici e privati per migliorare il decoro urbano e soddisfare i requisiti dei Borghi più belli d’Italia oltre che consentire una maggiore fruizione di suolo pubblico per i pubblici esercizi che ne faranno richiesta. Nel 2023 infatti le occupazioni permanenti di suolo pubblico permanente potranno essere ampliate in maniera regolamentata", concludono il primo cittadino e il vice sindaco.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto e desidero ringraziare il sindaco e il vice sindaco per la disponibilità - ha commenta Molinari - L'attenzione del territorio, nonché un confronto attento con il comune, hanno portato ad una prospettiva di valorizzazione urbana importante. Siamo in prima linea con tanti associati per costruire le prossime sfide in ambito commerciale e turistico che consentono una profonda valorizzazione del territorio".