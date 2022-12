Ordinanza anti botti a Borghetto S. Spirito: entrerà in vigore dal 30 dicembre

Anche a Borghetto Santo Spirito, in vista del Capodanno, entrerà in vigore l'ordinanza anti botti.

"Il divieto non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc., purché vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte) - si legge nell'ordinanza - Gli artifici consentiti possono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico".