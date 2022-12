Pulizia ad Albenga, consigliere Tomatis (FdI): “Cinque in pagella”. Assessore Pollio: “Si fa influenzare da chi attacca la città sui social”

“Albenga primeggia nella raccolta differenziata, ma nel centro storico si vedono siringhe abbandonate e le frazioni sono dimenticate. Qualcosa non quadra”. È la stoccata di Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga, che dà un voto di fine anno sulla pulizia della città all’Amministrazione Comunale: “E’ da cinque in pagella. Se da un lato in alcune vie principali hanno visto un miglioramento oggettivo del decoro urbano allo stesso modo non si può dire di altre zone come nelle frazioni e del centro storico. Qui la situazione è vistosamente peggiorata”.

Tomatis sottolinea che “da diverso tempo gli abitanti non ricordano una pulizia efficace di quelle strade, magari meno in vista e magari non frequentate da amministratori di peso. Nel centro storico da diversi mesi poi non si vedono più né scope né netturbini nei vicoli. Se il decoro viene rispettato – afferma Tomatis - è merito solamente di qualche generoso abitante che veste i panni improvvisati dell’operatore ecologico. Purtroppo in questi giorni abbiamo anche ricevuto segnalazioni circa la presenza di siringhe monouso abbandonate dai tossicodipendenti in alcuni vicoli poco frequentati in quantità preoccupante”.

“La speranza – conclude Tomatis – è che il prossimo anno i numeri positivi della differenziata si trasformino in azioni di pulizia e decoro reali. I dati partoriti a tavolino sulla raccolta purtroppo mascherano una situazione che reale non lo è, e giustamente i cittadini chiedono un riscontro oggettivo alle tasse che pagano con un maggiore impegno e attenzione”.

La critica del consigliere Tomatis arriva a pochi giorni dalla fine dell’anno, con una città che vive un clima di festa. “Premesso che si può sempre migliorare e che ci impegneremo a continuare a farlo – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -, vorrei sottolineare come sia curioso che quando la città vive un momento particolarmente positivo per presenze turistiche e di visitatori e non solo, ci sia sempre qualcuno che non curandosi degli effetti delle sue dichiarazioni attacca e, inevitabilmente, colpisce la nostra bella Città”.

“Roberto Tomatis forse vive in un’altra città; infatti, non lo abbiamo visto in consiglio comunale nemmeno nel momento importante della discussione del bilancio che è l'atto politico per eccellenza di una Amministrazione – attacca l’assessore all’ambiente Gianni Pollio -. Albenga e le sue frazioni che, per la precisione, frequento molto non sono mai state così curate come in questi anni”.

“Capisco che il consigliere Tomatis si voglia preparare per le prossime elezioni, ciò non toglie che la sua vita politica non dovrebbe passare attraverso la misera denigrazione della nostra città che sta vivendo un momento magico in tutti i sensi. Consiglio al consigliere di non prendere spunto da chi non fa altro che attaccare Albenga sui social – conclude Pollio -. Non è dando una brutta immagine, peraltro errata, della nostra città che si ottengono consensi”.