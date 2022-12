Restyling via Nizza a Savona, per tre mesi e mezzo senso unico alternato nel tunnel di Piazzale Amburgo

Non sarà chiuso totalmente il tunnel di Piazzale Amburgo ma sarà presente un senso unico alternato.

Questo è quanto stato disposto per i lavori di riqualificazione di via Nizza che andranno sì a impattare sul traffico con code che potrebbero verificarsi nel tratto della galleria lato via Stalingrado, ma sarebbero comunque di minore entità rispetto alle previsioni di qualche settimana che vedevano chiuso totalmente il tratto al transito dei mezzi.

La viabilità quindi subirà una modifica a partire dall'1 gennaio e fino alle 15 aprile nel tratto di via Nizza a ponente di Villa Zanelli e fino alla rotatoria di Corso Svizzera compreso il collegamento con Piazzale Amburgo.

Sarà garantito il doppio senso di circolazione sull'asse viario di Via Nizza e sarà istituito il divieto di circolazione veicolare – limitatamente ad una sola corsia (tunnel di levante e di ponente, a seconda dello stato di avanzamento degli interventi) in Corso Svizzera nel tunnel di collegamento fra Piazzale Amburgo la Via Nizza con istituzione - nella tratta di tunnel non interessata dagli interventi, del senso unico alternato con i movieri.

Sarà garantito l'accesso alle attività laterali presenti su entrambi i lati di via Nizza e Corso Svizzera; garantita l'accessibilità in uscita ed entrata dei mezzi di soccorso nella caserma del comando dei Vigili del Fuoco; confermato l'attraversamento pedonale presente all'altezza dell'esercizio commerciale “Cascobene”.