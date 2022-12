Savona, approvato il progetto per la realizzazione della copertura e dell'impianto di riscaldamento del bocciodromo di via Famagosta

E' stato approvato il progetto preliminare-definitivo relativo alla realizzazione della copertura e dell'impianto di riscaldamento per il bocciodromo di via Famagosta a Savona.

Le opere progettate riguardano la copertura di una porzione dell'area attualmente occupata dai campi all’aperto, con una struttura in prefabbricato con copertura a cappelloni. La superficie coperta sarà pari a circa 535 mq e l’altezza libera sopra le corsie di gioco sarà di circa a 4,85 metri, mentre l’altezza esterna misurata all’estradosso delle velette di finitura sarà pari a 6 metri. Verranno realizzate 4 corsie di gioco per la specialità volo, con finitura in asfalto e spolvero di sabbia fine. La gradinata, che sarà realizzata in una seconda fase, sarà in elementi prefabbricati in metallo.

L’impianto sarà utilizzato sia da atleti normodotati che da atleti con varie disabilità, visto che la Federazione Italiana Bocce riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, annovera oltre 1.500 tesserati disabili di cui oltre 150 praticanti la Boccia Paralimpica, inserita nel programma olimpico di Tokio 2021.

L’accessibilità sarà garantita a tutti gli utilizzatori con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche come il dimensionamento degli accessi nel rispetto della normativa vigente; il taglio dei cordoli e delle sponde laterali delle corsie di gioco per garantire il passaggio di carrozzine e l’uso da parte di atleti con scarsa mobilità, i quali non possono superare eventuali dislivelli; la realizzazione di spazi per le persone diversamente abili; l'adeguamento del bagno esterno alla normativa vigente.

Il riscaldamento, opportunamente dimensionato nella potenzialità, sarà garantito da un impianto di condizionamento con motore inverter freddo-caldo a più vie e elementi fan-coil da collocare a sui due lati di lunghezza maggiore.

La realizzazione della struttura di chiusura dei campi consentirà, oltre che la normale attività sportiva svolta dalla A.S.D. Associazione Bocciofila Savonese, anche lo sviluppo di attività a carattere sociale, come l’inserimento di persone con disabilità nell’ambito del progetto di integrazione di cui la Federazione Italiana Bocce è promotrice con il Comitato Italiano Paralimpico.

Inoltre, l’impianto potrà essere utilizzato, con apposite sottoscrizioni di protocolli di intesa, come palestra per le scuole limitrofe carenti della struttura, e essere un centro di aggregazione e divulgazione dello sport delle bocce, che la F.I.B. ha iniziato sottoscrivendo accordi con scuole di primo e secondo grado, nell’ambito del programma denominato “Bocciando si Impara”.

L'intervento finanziato dal fondo strategico regionale si attesta sui 306mila euro, ai quali si aggiungono 37mila 603 euro da parte dell'Asd Bocciofila Savonese per la realizzazione dei campi interni per la specialità volo, la recinzione e la ristrutturazione dei bagni e l'adeguamento per i portatori di disabilità. I lavori dovrebbero durare 6 mesi.