Alassio, l’Hanbury Tennis Club compie 100 anni: nuovo logo e un calendario celebrativo

Era il 1923 quando Daniel Hanbury fondò questo angolo di verde, di sport ed eleganza a due passi dal centro di Alassio. Era l’epoca degli Inglesi e di coloro che sceglievano Alassio e altre zone della Liguria per svernare, godendosi lo splendido clima mite, la vegetazione lussureggiante e, talvolta, trovando le condizioni ideali per trasferirsi. In quel periodo furono costruite numerose ville in collina e anche il Tennis Club, dando impulso a tutta la cittadina che divenne ben presto il “buen ritiro” di molti britannici. Ancora oggi se ne vedono le tracce, nell’ex chiesa Anglicana, ad esempio, diventata sede di mostre e spettacoli.