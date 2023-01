Albenga ha perso il "papà delle anfore romane": Giambattista "Baciccia" Bignone di 101 anni le scoprì negli anni ‘50

Albenga nei giorni scorsi ha perso uno dei suoi cittadini più anziani e celebri: Giambattista Bignone, il pescatore “papà delle anfore romane di Albenga”, che lo scorso settembre aveva compiuto 101 anni.

Giambattista, per tutti Baciccia, della famiglia "Prain", era nato ad Albenga, dove ha vissuto e lavorato come pescatore sin da ragazzo. Ha sposato Marisa e dalla loro unione è nato il figlio Roberto. Negli anni ’50, durante una battuta di pesca, Bignone tirò su un’anfora. Stupito per la straordinaria scoperta, informò le autorità competenti che diedero il via agli studi di Nino Lamboglia, padre dell’archeologia subacquea, seguendone sempre da vicino il recupero.

Per via dell’importante ritrovamento, i “Prain” divennero famosi e passarono alla storia, intervistati e citati dai giornali. Grazie a Giambattista Bignone, Albenga si arricchì dell’importante Museo Navale che espone i reperti recuperati dal relitto della nave oneraria romana rinvenuta nei fondali dell'isola Gallinaria: vasellame, attrezzature navali, pedine da gioco, piccoli arnesi in piombo per la pesca oltre ad un centinaio di anfore vinarie.

Bignone, con origini genovesi, ha esercitato la professione di pescatore fino a pochi anni fa e ancora recentemente cuciva le reti a mano.