Savona, l'ultimo commosso saluto alla Vice Questore Rosalba Garello: "Dottoressa non la dimenticheremo"

"Buongiorno Dottoressa, non la dimenticheremo, onorati di aver lavorato con lei". "Non scorderemo il suo sorriso". "Ha lottato come una leonessa".

Questi sono solo alcuni dei messaggi di commozione, di cordoglio, affetto e ricordo nei confronti della vice Questore Rosalba Garello scomparsa all'età di 57 anni.

In tanti, parenti, amici, conoscenti, colleghi della Questura, dei carabinieri, della polizia locale, vigili del fuoco, hanno voluto tributare un ultimo doveroso saluto nella chiesa San Filippo Neri di Savona ad una donna speciale che ha sempre lottato in prima linea.

Per più di un decennio aveva guidato la squadra mobile e nel febbraio del 2022 il Questore Alessandra Simone le aveva affidato l’incarico di dirigere la Divisione Anticrimine.

Era entrata in Polizia come Ispettore nel 1994, assegnata come prima sede a Milano, alla Squadra Mobile, dove si era occupata di criminalità organizzata. Nel 1996 era stata trasferita a Roma, al Servizio Centrale Operativo dove era rimasta fino al 1999, anno in cui aveva frequentato il corso da Commissario. Assegnata alla Questura di Savona, oltre alla squadra mobile e alla Divisione Anticrimine, aveva diretto in precedenza diversi uffici, le Volanti e l'ufficio personale.

Durante il funerale sono state letti i messaggi dei colleghi, della Questore Alessandra Simone ed è intervenuta l'ex Questore savonese, attualmente a Mantova, Giannina Roatta.

"Sentite condoglianze alla famiglia della Dottoressa Rosalba Garello, Vice Questore della Polizia di Stato, con commozione e affetto in questa dolorosa circostanza ricordando il suo sorriso. È sempre stata una persona attiva e vicina ai nostri valori partecipando alle iniziative di promozione della Convenzione Onu con dedizione", questo il cordoglio del Comitato Provinciale di Savona per Unicef.