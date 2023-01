Autonomia regionale, Paolino (GL): “Le dichiarazioni di Toti sono un passo avanti, apprezziamo”

“Abbiamo letto le affermazioni del Presidente della Regione in merito alla legge di riforma all'autonomie regionali e gli facciamo i complimenti in quanto oggi sta dicendo quanto la vera Lega, è 30 anni che l’afferma”. Così Roberto Paolino, coordinatore provinciale Grande Liguria.

“Aggiungiamo che la responsabilità degli amministratori è importante così come la vicinanza dei cittadini alle amministrazioni, anzi le autonomie dovrebbero rappresentare la piramide rovesciata ove il potere decisionale, vedi la Svizzera, spetta ai cittadini.

Ci sentiamo altresì di affermare che le paure di cui si parla sono fugate dalla bozza di riforma del ministro Calderoli – prosegue -,in quanto non si tiene minimamente conto di come si è amministrato, perché i soldi stanziati anno per anno, sono sempre gli stessi per tutte le regioni, comprese quelle che hanno prodotto sprechi e clientele”.

“In ogni caso – conclude Paolino - le dichiarazioni di Toti sono un passo avanti che apprezziamo”.