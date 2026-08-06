Finale, il Consiglio comunale potrà svolgersi anche in "seduta mista": approvato il nuovo regolamento per presenziare da remoto

Il Comune di Finale Ligure compie un significativo passo nella modernizzazione e nell'attualizzazione dei propri lavori istituzionali. Nel corso dell'ultima seduta consiliare sono state approvate alcune modifiche al Regolamento che disciplina lo svolgimento del Consiglio Comunale, introducendo la cosiddetta “modalità mista” che consente formalmente la possibilità, per i Consiglieri, di partecipare alle sedute anche da remoto, definendo un quadro normativo chiaro per l'utilizzo delle nuove tecnologie all'interno dell'assemblea cittadina.

A esplicare le ragioni della scelta è il Capogruppo di Maggioranza, Andrea Calcagno: «Siamo ben consci che il ruolo del Consigliere Comunale necessiti presenza costante sul territorio. Tuttavia può capitare, nella vita di ciascuno, che incombenze familiari o lavorative possano rendere, seppur temporaneamente, la presenza fisica alle sedute impossibile. Per questo, prendendo atto dell'avanzamento della tecnologia a disposizione della società moderna abbiamo voluto modificare il Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute consiliari adeguandolo a queste nuove necessità e opportunità, con l'obbiettivo di agevolare il lavoro del Consigliere Comunale dandovi ancor più valore».

Il nuovo Regolamento recepisce l'esperienza maturata dall'Ente durante il periodo emergenziale legato al COVID-19, quando la normativa nazionale aveva temporaneamente consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza. Cessata tale disciplina emergenziale dal 1° aprile 2022, il Comune ha ora scelto di codificare stabilmente le regole per lo svolgimento delle sedute in modalità mista, in linea con il parere già espresso dagli organi sovraordinati dello Stato.

La convocazione in presenza rimane la modalità ordinaria e privilegiata per lo svolgimento delle sedute, riconoscendo nell'incontro fisico e nel confronto diretto il cuore del mandato elettivo. La “modalità mista” è invece concepita come misura straordinaria, finalizzata a non disperdere il contributo politico e decisionale di quei consiglieri che, per stringenti e giustificati motivi lavorativi o familiari, si trovino temporaneamente impossibilitati a raggiungere il Palazzo Comunale. La decisione di convocare il Consiglio Comunale in tale forma spetterà al Presidente del Consiglio, esclusivamente dopo aver sentito e consultato la Conferenza dei Capigruppo.

Per rendere valida ogni seduta è comunque necessaria la presenza in sede della Giunta, nonché strettamente legata all'efficienza tecnologica. In tal senso, negli scorsi mesi è stato messo a punto un piano di investimenti strutturali all'interno della Sala Consiliare, cablando l'intero sistema audio-video e dotandolo di schermi ad alta risoluzione, per assicurare una connessione stabile, eliminando problemi di ritardo o scarsa qualità dell'immagine.