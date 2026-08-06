Cairo Montenotte, il Comune: "Bilancio solido e conti in regola"

“Un bilancio forte, concreto e in perfetta salute finanziaria, capace di garantire una programmazione tangibile e di lungo periodo per il territorio”. È il quadro chiaro e trasparente che emerge dai dati ufficiali dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cairo Montenotte, che certificano la regolarità contabile dell'ente e smentiscono le perplessità sollevate sulle entrate e sulla gestione dei fondi.

I dati reali sul fronte della riscossione dimostrano il recupero dell’evasione legata all'imposta IMU. Le casse comunali hanno registrato a fine luglio un incasso effettivo di ben 364.000,39 euro, superando le stime della stessa variazione di bilancio e portando risorse fresche e sicure a disposizione della comunità. Anche la gestione dei fondi di riserva e di garanzia segue criteri di massima prudenza e trasparenza, muovendosi in totale conformità con la legge.

La vera spinta per lo sviluppo e la programmazione del territorio arriva dall'applicazione dell'avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo2025, che ammonta esattamente a 947.577,65 euro. Questa importante dote finanziaria è stata interamente e regolarmente applicata al bilancio di previsione corrente a seguito dell'approvazione del preconsuntivo. «Si tratta di risorse concrete che permettono all'amministrazione di pianificare con assoluta tranquillità cantieri, manutenzioni e servizi strategici per i prossimi anni, garantendo stabilità economica e risposte reali alle esigenze della comunità senza intaccare l'equilibrio strutturale del Comune sottolinea il Sindaco Paolo Lambertini.

«I numeri ufficiali dimostrano in modo inequivocabile che i nostri conti sono in ottima salute e che la gestione finanziaria di questa amministrazione è seria, prudente e trasparente. Superare le aspettative di incasso sull'IMU e poter contare su un tesoretto di quasi un milione di euro di avanzo pulito applicato al bilancio di previsione significa poter garantire ai cittadini una programmazione tangibile, reale e duratura nel tempo- ribadisce il Primo Cittadino -. Questo bilancio non vive di ipotesi, ma di certezze economiche che ci consentono di far crescere la nostra città in totale sicurezza. Spiace constatare come alcune critiche sollevate in questi giorni appartengano solo alla dialettica politica e non alla realtà dei fatti, che vede invece un Comune forte, sano e con i conti in regola. L’Amministrazione comunale riafferma la correttezza del proprio operato e mette la massima trasparenza al servizio dei cittadini, garantendo stabilità economica e risposte concrete alle esigenze di Cairo Montenotte».

«Solo grazie alla sinergia tra la visione politica e l'efficienza della struttura amministrativa possiamo continuare a far crescere la nostra città» conclude il Primo Cittadino.