Sicurezza urbana, a Ceriale primi risultati positivi per le "zone rosse" e i controlli sulla passeggiata a mare

L'Amministrazione comunale di Ceriale prosegue nell'attività di tutela della sicurezza urbana e della vivibilità del territorio. L'assessore alla Polizia Locale Eugenio Maineri fa il punto sulle linee di azione intraprese nelle ultime settimane, illustrando i primi risultati dei provvedimenti adottati per garantire maggiore ordine, decoro e sicurezza negli spazi pubblici.

Tra gli strumenti messi in campo, rientra l'istituzione delle cosiddette "zone rosse", individuate nei punti più sensibili della città: dal molo San Sebastiano fino a una parte di via degli Orti; in piazza della Chiesa; in tutti i parchi comunali cittadini; nell’area della stazione ferroviaria; nel centro storico; in piazza Sadat; nella zona intorno al plesso scolastico. In queste aree è stato introdotto uno specifico divieto di stazionamento e assembramento rumoroso con l'obiettivo di prevenire situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e assicurare maggiore ordine e decoro urbano. Il provvedimento, adottato nell'ambito degli strumenti previsti in materia di sicurezza delle città, si inserisce in una più ampia strategia di tutela della vivibilità degli spazi pubblici a beneficio di residenti, operatori commerciali e turisti. In vigore dal 22 luglio 2026, sono previste multe dai 100 ai 300 euro. «A pochi giorni dall'entrata in vigore – afferma l'assessore alla Polizia Locale Eugenio Maineri – questo provvedimento ha già prodotto risultati significativi, contribuendo a riportare maggiore tranquillità e ordine nelle aree interessate».

Parallelamente, il Comando di Polizia Locale ha intensificato i controlli per contrastare comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi lungo la passeggiata a mare, con particolare attenzione alla circolazione di biciclette nelle aree pedonali, spesso a velocità sostenuta e senza il necessario rispetto per pedoni, famiglie e persone anziane. L'attività di vigilanza mirata ha portato, ad oggi, a circa 50 accertamenti di violazione tra circolazione sulla passeggiata e altre infrazioni, confermando un'azione di controllo costante e capillare sul territorio.

"Questi primi risultati - continua l'assessore Maineri – confermano la bontà della strada intrapresa. Le zone rosse e i controlli sulla passeggiata rispondono a una richiesta chiara e diffusa da parte dei cittadini: vivere il nostro territorio in sicurezza e con maggiore rispetto reciproco. Non si tratta di provvedimenti punitivi fini a sé stessi, ma di strumenti concreti per restituire ordine e vivibilità agli spazi pubblici di Ceriale, anche nell'interesse di residenti e turisti".

L'assessore Maineri afferma inoltre che "l'attività di controllo proseguirà con continuità nelle prossime settimane, in particolare nel periodo di massima affluenza turistica estiva» e che l'Amministrazione comunale «valuterà ulteriori interventi qualora se ne ravvisasse la necessità".