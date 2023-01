“Albenga s’illumina d’immenso”, Passino e Gaia: “Un successo, hanno incantato cittadini, turisti e visitatori”

Un bilancio più che positivo per la quarta edizione di “Albenga s’illumina d’immenso”. Un grande successo per l’iniziativa che quest’anno ha posto una particolare attenzione all’aspetto green grazie all’utilizzo di proiettori a LED e l’istallazione di due batterie di biciclette per l’accumulo di energia elettrica.

“Ancora una volta le proiezioni architetturali hanno incantato cittadini, turisti e visitatori che non hanno perso occasione per immortalare lo straordinario spettacolo dato dall’arte proiettata sull’arte - affermano il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia -. Siamo particolarmente soddisfatti, inoltre, del messaggio di ecosostenibilità che abbiamo cercato di diffondere in modo divertente attraverso il progetto delle biciclette realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’ITIS di Albenga”.

“Importante, inoltre l’opera realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico di Albenga dedicata a Masha Amini, la cui tragica morte ha dato il via alla rivolta delle donne iraniane portando all’attenzione del mondo il tema della discriminazione femminile, concludono Passino e Gaia.

I riscontri positivi non sono mancati anche sui social network, dove le immagini delle impotenti torri illuminate e delle proiezioni hanno fatto il giro d’Italia contribuendo a diffondere la magia di Albenga.

Per la realizzazione del progetto, fondamentali gli sponsor: Pigalle, Esselunga e Icose come Main sponsor, Noberasco, McDonald’s e Coop Liguria come Top sponsor, Helvetia, Tipografia Bacchetta, Pastificio Delfino,Decathlon, Donne in Campo come Official sponsor, ai quali va il ringraziamento del vicesindaco Passino e dell’assessore agli eventi Gaia. Gratitudine da parte di Passino e Gaia è stata espressa anche nei confronti di chi ha collaborato all’iniziativa: l’Istituto ITIS di Albenga, la studentessa del Liceo Artistico Aurora Ripamonti che ha realizzato l’opera dedicata a Masha Amini, tema condiviso con l’istituto internazionale di studi Liguri; la Diocesi di Albenga e Imperia che ha concesso alcuni degli spazi sui quali sono state proiettate le immagini architetturali come facciata ed abside della cattedrale fornendo i soggetti artistici già in mostra presso “Onde barocche”.