L'emozione di Debora, giovane capostazione savonese a Cuneo: "Benvenuta al mondo piccola"

E' stata enorme l'emozione per la Capostazione di Cuneo, la 31enne savonese Debora Geido, ex collaboratrice di SavonaNews, testata del nostro gruppo editoriale MoreNews.

Non ancora mamma, ha vissuto da vicino il miracolo della vita che nasce.

La notizia è di ieri, già riportata da Targatocn. E ora arricchita di nuovi particolari.

Erano le 17.30 quando, nella sala d’attesa del binario 1 della stazione del capoluogo, una bimba ha avuto fretta di venire al mondo. Non vedeva l’ora, tanto che non ha aspettato neanche l’arrivo dei sanitari.

La piccola è la quinta di una mamma di origine nigeriana, presente alla nascita anche il papà. La coppia, entrambi sui trent’anni, stava per salire su un treno per Torino quando la donna ha iniziato ad avere forti dolori. Così forti da non riuscire a salire a bordo del convoglio. La capostazione della stazione di Cuneo, Debora Geido, si è accorta della situazione, capendo che la donna avrebbe potuto partorire da un momento all’altro.

"Come dirigente di movimento – ha raccontato Debora Geido - abbiamo attivato immediatamente l’emergenza chiamando il coordinatore movimento affinché ci inviasse subito i soccorsi. Preso il telefono mi sono incamminata in fondo al primo binario per tranquillizzare i futuri genitori sull’imminente arrivo dell’ambulanza e metterli in condizioni di sicurezza, ma non è stato necessario: l’ho vista venire alla luce".

Un’emozione indescrivibile per lei.

"Mentre mi ritrovavo ad ammirare questo dolce spettacolo – ha aggiunto - mi squilla il telefono. Sono i militi della Croce Rossa che, in attesa del loro arrivo in ambulanza, vogliono darmi delle linee guida e un supporto per il parto". Erano trascorsi solamente pochi minuti dalla chiamata al coordinatore. Nessuno si sarebbe aspettato che avvenisse così velocemente. "Veramente è già nata - ha risposto –; ora cosa bisogna fare? Il milite si premura di riferirmi tutte le accortezze per prendersi cura della bimba. Faccio da tramite con i genitori che, infine, tranquilli, scattano una foto alla nuova figlia tanto attesa".

Diversi viaggiatori, oltretutto, hanno assistito al parto, sorreggendo la madre subito dopo l’accaduto e disinteressandosi del fatto che magari i loro treni erano già partiti. In un luogo di arrivi e partenze, di frettolosi transiti e coincidenze, questa bambina ha deciso di fermare tutto e prendersi l’interesse completo dei presenti.

"Benvenuta al mondo piccola – ha concluso la capostazione protagonista della storia - grazie per averci illuminato il pomeriggio con la scintilla della tua nascita e ricordati che qui, alla stazione di Cuneo, dove per te tutto è iniziato, sarai sempre la benvenuta e che potrai partire, scoprire il mondo e tornare ogni qualvolta lo vorrai". Direzione Circolazione RFI ha fatto recapitare in ospedale un pensierino alla piccola e un berretto da capostazione.