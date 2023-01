Tpl Linea prosegue il rinnovamento della flotta: in arrivo altri 4 nuovi bus per il trasporto extraurbano

Tpl Linea prosegue anche nel 2023 il suo piano aziendale di rinnovo del parco mezzi e a fine gennaio, a Vado Ligure, si terrà la presentazione ufficiale di 4 nuovi autobus modello Mobi, destinati al trasporto extraurbano.

I nuovi autobus, classe II e di 8 metri di lunghezza, saranno naturalmente dotati di pedana disabili, telecamera di videosorveglianza e conta passeggeri. Il bus ha una dotazione complessiva di 37 posti e grazie al suo motore Euro6 garantisce livelli minimi di inquinamento. E saranno subito in servizio sulle linee savonesi.

“Un altro passo importante nel rinnovamento della nostra flotta e nel miglioramento del trasporto pubblico locale nella nostra provincia. Altri nuovi bus tecnologicamente avanzati capaci di offrire un servizio di massima efficienza e qualità per l’utenza e i viaggiatori”, affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“Tpl Linea vuole traguardare l'obiettivo di avere bus non inquinanti in circolazione secondo la nuova scadenza indicata dal governo e quest’anno completeremo il restyling dei nostri mezzi".

“Inoltre, l’azienda di trasporto savonese resta in prima linea sul fronte della mobilità sostenibile e per il mese di giugno sono in arrivo anche i primi bus elettrici previsti dai bandi di gara e stiamo lavorando, con l’hub a Finale Ligure, al progetto di elettrificazione del settore per il territorio savonese” concludono i vertici di TPL Linea.