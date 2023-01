Vado Ligure, restyling di via XXV Aprile: taglio del nastro il 13 gennaio con musica e laser show

Prosegue inarrestabile la riqualificazione urbana di Vado Ligure. Venerdì 13 gennaio l'amministrazione Giuliano inaugurerà la nuova via XXV Aprile con uno speciale spettacolo di musica e laser show. L'appuntamento è fissato per le ore 16.

"Ad unire e dare continuità alle ritrovate aree pedonali del centro storico e di piazza Corradini, su cui si sono concentrati negli ultimi anni i numerosi interventi di riqualificazione urbana, sarà proprio la nuova via XXV Aprile. Si è infatti concluso l’articolato intervento di lavori pubblici che ha visto il rifacimento completo sia del manto stradale che del lungo porticato pedonale bilaterale della via, l’efficientamento energetico attuato con l’installazione di più potenti e moderne illuminazioni e la sistemazione di nuovi arredi esterni, che permetteranno di godere della via anche nel passeggio urbano, con gradevoli soste verdi ed accoglienti sedute", spiegano dal comune savonese.

"A celebrare pubblicamente questo nuovo volto della zona, sempre più attraente anche per l’insediamento di nuove attività commerciali, sarà un pomeriggio di pubblica festa, con taglio inaugurale del nastro, l’apprezzato intrattenimento musicale del Duo Pesenti e il suggestivo laser show di Massimo Carroni, che saprà coinvolgere e stupire lo sguardo di tutti con un incredibile gioco di luci", concludono dall'amministrazione Giuliano.