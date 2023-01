Sbanda rompendo il guardrail e resta a strapiombo con l'auto sulla scogliere: paura al Malpasso

Attimi di paura conclusisi al meglio per un automobilista che intorno alle 17 del pomeriggio odierno, mentre percorreva l'Aurelia all'altezza del Malpasso tra Varigotti e Noli è sbandando finendo contro il guardrail, rompendolo e rimanendo in bilico con l'auto sulla scogliera.

Ancora da accertare le cause che hanno portato al sinistro, dal quale gli occupanti del mezzo sono fortunatamente usciti illesi e trasportati in Pronto Soccorso solamente per i controlli di rito, col conducente uscito in autonomia dal mezzo.

Del mezzo, rimasto sospeso tra gli scogli e la strada, si sono invece occupati i vigili del fuoco che hanno provveduto a riportarlo sulla carreggiata e, insieme al personale della polizia locale, a mettere in sicurezza l'area.

L'auto ha infatti divelto circa 7 metri di protezione lato mare, senza coinvolgere altri mezzi, che nei prossimi giorni saranno ripristinati da Anas, la quale ha provveduto a posizionare sul tratto un semaforo istituendo il senso unico alternato.