Scomparsa del dottor Giuffrida, il ricordo di Cisl Fp Asl2: "Con lui un confronto sempre serio e costruttivo"

"Profondamente rattristati della notizia della sua scomparsa esprimiamo le più sentite condoglianze e tutta la nostra vicinanza alla famiglia del compianto Direttore Salvatore Giuffrida".

Lo scrive in una nota la segreteria aziendale di Cisl Fp di Asl2 Savonese, che poi ricorda: "Nella sua esperienza di Direttore Amministrativo dell'Asl 2 Savonese abbiamo avuto modo di apprezzarne la professionalità la competenza ma anche le doti umane non mancando mai la sua disponibilità ad affrontare in modo serio e costruttivo le molteplici problematiche dei dipendenti dell'azienda".

"E questo in un quadro di relazioni con il sindacato che nel rispetto dei reciproci ruoli ha sempre mantenuto sui binari della lealtà e della correttezza" concludono dal sindacato.