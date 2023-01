Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “La sicurezza è priorità, impossibile con 40 telecamere non funzionanti”

“Ad Albenga gli occhi delle telecamere sono spenti, sicurezza a rischio”. A denunciarlo è Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“In tutto il territorio sono presenti almeno 140 telecamere per la sorveglianza del territorio, ma una quarantina di queste non sono funzionanti. Questo perché – sottolinea Tomatis – non si provvede ad eseguire interventi di manutenzione periodici. È a dir poco una situazione incredibile, se si pensa che sono stati fatti grossi investimenti per potenziare la rete cittadina nonostante le risorse umane a disposizione del Comune. Dunque, la sicurezza è solo un fenomeno di percezione e null’altro”.

“Con 40 videocamere non funzionanti ad Albenga – prosegue il consigliere comunale - mi chiedo come sia possibile prevenire e risalire agli autori di reati piccoli e grandi che siano. Negli ultimi anni l’assessore alla sicurezza si è impegnato a diffondere molti comunicati stampa per esaltare gli arresti avvenuti dalla polizia municipale che per fortuna lavora con impegno e dedizione ma sotto il profilo della programmazione ha completamente fallito. L’unica cosa che avrebbe dovuto fare l’assessore alla sicurezza non l’ha fatta: la sicurezza è e resta una priorità per Albenga. Le telecamere devono essere tutte funzionanti per prevenire reati. Solo allora potremo comunicare ai cittadini che Albenga è davvero sorvegliata e sicura”.

Tomatis in conclusione sottolinea che "tra l’altro dal novembre scorso gli elettricisti sono passati sotto la direzione della polizia municipale, per interventi di segnaletica e viabilità, quindi tralasciando la loro funzione primaria per la quale erano stati incaricati dal Comune”.