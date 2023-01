Savona, nasce il Comitato Provinciale a sostegno di Elly Schlein a segretaria del Pd

“È il momento di scelte coraggiose. Siamo in prima linea sui territori, siamo attiviste e attivisti di base, teniamo i circoli aperti, ci spendiamo per le campagne elettorali, e c'è anche chi al partito non si è mai iscritto o ha smesso di farlo perché vorrebbe vederlo cambiato. Siamo quelli che non si rassegnano ad un paese guidato dall’estrema destra, in cui l’antifascismo non è un valore, dove si strizzano gli occhi agli evasori fiscali e si riducono le imposte per i più ricchi mentre si ignorano i bisogni degli ultimi, un Paese in cui si mette in discussione il diritto allo sciopero e le conquiste dei diritti civili, un Paese che non affronta le diseguaglianze territoriali per ridurle. Su questi temi non arretreremo di un millimetro e abbiamo bisogno di un’opposizione e un partito capace di rappresentarci con umiltà e coerenza”. Così il Comitato provinciale a sostegno di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico appena costituito a Savona, di cui fa parte Aurora Lessi, consigliere comunale del capoluogo savonese.

“Vogliamo portare avanti le battaglie contro il precariato, il lavoro povero, le diseguaglianze economiche, per il diritto alla salute in una Sanità pubblica, la piena parità di genere e di diritti civili, per il diritto allo studio, per la giustizia climatica”.

“La sconfitta del centrosinistra alle elezioni politiche è stata netta e inequivocabile e impone scelte forti – proseguono dal neonato comitato -. La domanda di sinistra nel Paese è chiara, come è chiaro che il Partito Democratico non è risultato convincente nel rappresentare questo bisogno. Solo un profondo processo di rinnovamento può rigenerare il centrosinistra, creando un’opposizione forte e rappresentativa delle istanze del Paese”.

“Non abbiamo dubbi che la migliore opzione in campo per affrontare queste sfide sia rappresentata dall’Onorevole Elly Schlein – spiegano -, che a sostegno di questi temi ha sempre dimostrato impegno e coerenza. Le persone chiedono chiarezza, credibilità, coerenza. Per rilanciare il partito e tornare a rappresentare la nostra comunità, il cambiamento deve essere autentico, avere un profilo innovativo. Coinvolgere nuove forze è una necessità, non possiamo più bastare a noi stessi. La continuità non è un’opzione, la situazione sociale del Paese è drammatica, il quadro politico per il centrosinistra anche. Non è il momento dell’ambiguità”.

“Serve prendere posizioni chiare, coerenti e progressiste, per la nostra comunità, per il nostro futuro, per l’Italia che non vuole arrendersi. Le porte sono aperte se vuoi partecipare scrivi a _Comitatoellysavona@gmail.com_ Parte da noi!”, concludono.