Savona, inaugurata Villa Rossa: centro da 25 posti che fornisce prestazioni riabilitative per la disabilità

E' stata inaugurata questa mattina la nuova struttura di proprietà di Opere Sociali che sarà gestita dalla cooperativa sociale “Il Faggio” Onlus.

“Villa Rossa” presente a Savona nel quartiere di Mongrifone dietro la stazione ferroviaria, è un centro residenziale completamente rinnovato con 25 posti, ed eroga prestazioni riabilitative per la disabilità, settore di attività nel quale “Il Faggio” svolge da decenni attività specifica con l’ausilio delle professionalità di cui dispone.

All’interno della struttura saranno esposte in modo permanente le opere del Maestro Dario Bosano in una sorta di mostra permanente, appositamente donate per abbellire i nuovi locali.

Il progetto complessivo ha usufruito della collaborazione di Isforcoop oltre che per la riqualificazione delle aree verdi, e dell’ulteriore cooperazione in questo ambito del Gruppo scout Agesci Savona 7, della Comunità indiana di Savona e del CPIA di Savona (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) per la realizzazione dei muretti a secco.