Danni alluvione ottobre 2021, Altare ottiene 245 mila euro per i lavori di ripristino

"Finanziati gli interventi di ripristino dei danni alluvionali a seguito degli eventi dell'ottobre 2021". Lo comunica in una nota il comune di Altare.

"Si tratta di un risultato importante - aggiunge l'amministrazione comunale - Complessivamente Altare si è aggiudicato oltre 245.000 euro, più la quota spettante alla provincia per gli interventi sul nostro territorio ma di sua competenza, come la scogliera recentemente ultimata lungo il fiume Bormida".

Nello specifico: 195.630 euro per la ricostruzione del ponte di Lipiani e il ripristino dell'area limitrofa. Tale intervento è ancora da effettuare; 50.000 euro per il ripristino della scogliera di salita Arcara (K1). Un lavoro già terminato anticipato come Amministrazione e lavori terminati. "I fondi derivanti da questo finanziamento saranno quindi disponibili per altri interventi di lotta al dissesto idrogeologico", spiegano dal comune.

"Un ringraziamento particolari all'assessore regionale Giampedrone e ai consiglieri Vaccarezza e Bozzano per aver accolto e supportato le nostre richieste", concludono dall'amministrazione comunale.