Gravi disabilità, aumentate le risorse del fondo regionale "Dopo di Noi"

"Dare sostegno alle persone con disabilità grave è l’obiettivo del Fondo 'Dopo di noi' istituito con la Legge n. 112/2016 al fine di curare i disabili privi del sostegno familiare o perché non hanno entrambi i genitori, o perché gli stessi genitori non sono in grado di fornirgli un sostegno adeguato. La Regione Liguria ha ricevuto fondi, rendicontati per l’anno 2018, pari a euro 1.277.500,00 che sono stati interamente erogati ai beneficiari".

Lo dice in una nota Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale, il quale nella seduta odierna del Consiglio Regionale ha presentato un'interrogazione a riguardo.

"Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha comunicato che a breve istituirà un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati - spiega quindi Brunetto - per mettere a disposizione delle famiglie non solo risorse economiche, ma anche per promuovere un percorso di vita autonoma che richiede lo sforzo e le energie delle famiglie e dei soggetti che rappresentano la parte sociale e sanitaria".

"L’auspicio è quello che le risorse del Fondo, volto al benessere, all’inclusione sociale e all’autonomia dei disabili, possano essere incrementate" conclude il consigliere del Carroccio.