Alassio, in programma interventi di manutenzione all'acquedotto, possibili disagi

E' stato programmato per lunedì 30 gennaio prossimo venturo un intervento di manutenzione urgente sul civico acquedotto di Alassio che prevedrà la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua potabile (meteo permettendo dalle 9), che si protrarrà sino a termine lavori (stimato in giornata), nelle seguenti zone: piazza Paccini; via Dante; via Gioia; via Genova Bocchi Bianchi.

Oltre ad affiggere avvisi nelle zone interessate, verrà data pubblica evidenza anche sul sito istituzionale di S.C.A. S.r.l. e sui canali social del Comune di Alassio.

In caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato al giorno seguente o al primo giorno utile. L’erogazione di acqua sarà normalmente ripristinata al termine dei lavori.