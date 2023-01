Carcare, 25 nuovi abeti rossi per i giardini pubblici: recuperate le decorazioni natalizie

25 nuovi abeti rossi per i giardini pubblici. L'iniziativa nasce da una collaborazione tra il comune di Carcare e il CIV (Centro Integrato di Via), per recuperare gli abeti di Natale, serviti nel centro storico per le decorazioni delle festività appena trascorse.

Una scelta ecologica che permetterà di dare una nuova destinazione d'uso agli abeti, ma anche l'occasione per inserire nuove essenze nei giardini pubblici del comune di Carcare.

L'assessore ai lavori pubblici Franco Bologna insieme ai rappresentanti del consorzio dei commercianti hanno scelto i giardini del plesso scolastico delle "Elementari", per completare il percorso intrapreso mesi fa con la realizzazione dell'orto didattico.

Successivamente si sono privilegiati alcuni giardini in aree periferiche, sino ad oggi disadorni, per aumentare la dotazione di verde pubblico.

Nei programmi dell'amministrazione sono previste altre piantumazioni, di essenze autoctone, in altri quartieri del centro abitato di Carcare.