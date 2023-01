Savona, pronta a ripartire la riorganizzazione della banchina di Calata Sbarbaro (FOTO)

Partiranno domani, 27 gennaio, i lavori stoppati nel periodo estivo di riorganizzazione della banchina di Calata Sbarbaro.

La banchina è infatti utilizzata come accosto e deposito dai pescatori professionisti.

Il progetto prevede due fasi di realizzazione: la prima, già effettuata, riguardava la costruzione dei contenitori modulari che consentono il deposito del materiale necessario all’esercizio della pesca professionale e il secondo lotto invece permetterà il completamento dell’installazione delle dotazioni della banchina rendendo così la Calata pienamente operativa.

I lavori, infatti, prevedono (oltre al spostamento delle barche per un breve periodo) sia l’allargamento della banchina a più di 2 metri, in modo da avere un passaggio utile di poco più di 1 metro, che l’installazione nella parte a ridosso della strada dei contenitori modulari in carpenteria metallica appositamente studiati e ingegnerizzati per contenere il materiale necessario all’esercizio della pesca professionale.

Inoltre, nella piattaforma trapezoidale, in corrispondenza dell’angolo della Darsena, il progetto aveva previsto la realizzazione di un cassone modulare sopraelevato per creare una zona di approdo e vendita del pescato per le imbarcazioni di dimensioni maggiori.

L'intervento ha previsto la spesa di 350mila euro e dovrebbero durare i lavori fino ad aprile.