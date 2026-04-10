"Ceriale al Cioccolato" chiude in trionfo: migliaia di presenze, applausi e un successo oltre ogni aspettativa

Si è conclusa con entusiasmo, partecipazione e grande soddisfazione la prima edizione di “Ceriale al Cioccolato”, la quattro giorni che dal 3 al 6 aprile ha trasformato piazza della Vittoria e il lungomare in un grande palcoscenico della dolcezza, dell’intrattenimento e della valorizzazione territoriale.

A suggellare il finale della manifestazione è stato lo spettacolare “choco cooking” musicale animato dal “Dj del mare” Franco Branco, dedicato alla cioccolateria partner Lavoratti di Varazze, in un clima di festa che ha perfettamente rappresentato lo spirito dell’intera rassegna: coinvolgente, popolare, di qualità e profondamente legata al territorio.

Nel corso dell’evento conclusivo è stato inoltre consegnato un riconoscimento alla Dolciaria Ilba di Ceriale da parte del sindaco Marinella Fasano, per aver ospitato nel proprio laboratorio la realizzazione delle migliaia di porzioni di assaggi distribuite durante la manifestazione, preparate dalla pastry chef Rita Baio, autentica protagonista dei numerosi momenti di showcooking e degustazione.

«È stata una prima edizione di “Ceriale al Cioccolato” che ci ha lasciato davvero senza parole – afferma il sindaco Marinella Fasano –. Eravamo consapevoli che si trattasse di un’iniziativa di grande valore, grazie al lavoro instancabile del presidente del Consiglio comunale e consigliere con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno e alla professionalità impeccabile di Renata Cantamessa, ma non pensavamo potesse riscuotere un tale grandissimo successo. Non possiamo essere più soddisfatti e vogliamo ringraziare tutti i cerialesi, i commercianti e i turisti che hanno dimostrato apprezzamento e hanno partecipato con gioia. Un ringraziamento particolare al gruppo Ok Ceriale, che ha collaborato attivamente nei laboratori dei prodotti Deco, con l’”assistente speciale”: il robot umanoide Nao».

La rassegna, organizzata dal Comune di Ceriale con la regia di Puro Stile Italiano e la cura della giornalista, conduttrice e divulgatrice Renata Cantamessa, ha saputo unire in maniera originale e coinvolgente divulgazione, degustazione, spettacolo e promozione territoriale, offrendo un calendario fitto di appuntamenti dal mattino alla sera.

Uno degli aspetti più significativi emersi in questa prima edizione è stata la straordinaria partecipazione del pubblico agli appuntamenti sul palco, che hanno registrato una presenza costante e massiccia, fino a oltre 200 persone per ogni evento, con un’attenzione particolare verso le storie agroalimentari legate agli assaggi, accolte con un entusiasmo che ha superato ogni aspettativa.

Particolarmente apprezzati anche i numerosi momenti di rete e gemellaggio territoriale, che hanno arricchito il programma e rafforzato il dialogo tra manifestazioni, imprese e territori. Tra questi, l’omaggio a ULIVISSIMA, realizzato con il Comune di Toirano, con la consegna del simbolo delle Grotte, appositamente creato in cioccolato dal prestigioso laboratorio di cioccolateria e pasticceria “I Capolavori di Aresco” di None Torinese, grazie al gemellaggio con l’evento cerialese. Molto sentito anche l’omaggio ad AROMATICA di Diano Marina, che ha ulteriormente sottolineato la volontà di fare sistema tra eventi e realtà identitarie del territorio ligure.

Di particolare rilievo anche il partecipatissimo momento istituzionale di Pasquetta, che ha visto la presenza della Regione, rappresentata dall’assessore al Turismo Luca Lombardi e dal consigliere regionale Rocco Invernizzi, del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, ente patrocinante della manifestazione, e di Chiara Ascheri, della Delegazione di Albenga e del Ponente Ligure dell’Accademia Italiana della Cucina.

A rendere ancora più prestigioso questo spazio è stata la presenza a sorpresa di Maurizio Santin, tra i più noti maestri dell’alta pasticceria italiana e volto televisivo amatissimo, apprezzato anche per la sua profonda conoscenza del mondo del cioccolato.

La manifestazione ha voluto raccontare Ceriale in modo nuovo, mettendo al centro le imprese locali, la tradizione gastronomica, l’artigianalità, la cultura del prodotto e la capacità di fare rete, confermandosi già alla sua prima edizione come un format capace di attrarre pubblico, generare indotto e offrire un’esperienza autentica e distintiva.

«È stato un evento importante, con tantissime persone interessate e partecipi – sottolinea il presidente del Consiglio comunale e consigliere delegato alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno –. Desidero ringraziare Renata Cantamessa che, come sempre, ha lavorato forte e con passione a un progetto molto articolato».

Uno dei risultati più interessanti emersi da questa prima edizione riguarda anche il “Palacioccolato”, la struttura temporanea allestita per ospitare eventi, showcooking, laboratori, degustazioni e spettacoli. «L’esperimento del Palacioccolato è stato un successo e faremo delle riflessioni perché ci piacerebbe averlo, magari di dimensioni più contenute, anche da dicembre a fine marzo per ospitare eventi, serate, ballo, conferenze. Sarebbe un bel servizio da dare ai nostri cittadini e ai turisti. Valutiamo», conclude Calcagno. L’esperienza maturata in questi giorni apre dunque a una prospettiva concreta: quella di stabilizzare una struttura per eventi anche nei mesi invernali, con l’obiettivo di arricchire l’offerta cittadina anche in bassa stagione, offrendo nuove opportunità di aggregazione, intrattenimento e promozione turistica.

Con “Ceriale al Cioccolato”, la città compie così un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita come destinazione di eventi che coniugano qualità, identità e partecipazione. L’Amministrazione comunale desidera infine rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: espositori, partner, aziende, associazioni, professionisti, volontari, artisti, operatori, commercianti, cittadini e turisti, che con la loro presenza e il loro entusiasmo hanno reso questa prima edizione un risultato già memorabile.