Tpl, la Provincia tenta il dialogo, sindacati e rsu non ci stanno: confermato lo sciopero

Sindacati e rsu di Tpl Linea non ci stanno e non accettano la via del dialogo arrivata tramite una convocazione da parte della Provincia di Savona per il prossimo venerdì 27 gennaio per scongiurare lo sciopero di lunedì 30 del personale viaggiante da inizio turno alle ore 5, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 e dalle ore 20 fino a fine turno, mentre per gli impianti fissi sarà per tutta la giornata.