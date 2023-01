Savona, omaggio al Maestro Morricone: al Teatro Sacco va in scena “C’era una volta… Ennio”

Dopo il grande successo riscosso ad Albenga la scorsa estate, domenica 5 febbraio alle 18 sul palco dell’antico Teatro Sacco di Savona va in scena “C’era una volta … Ennio”, spettacolo teatrale scritto da Silvana Ansaldo, con la regia di Giulia Isnardi e Diego Trivellini.

Un omaggio a Ennio Morricone, artista entrato nella storia, destinato a restare eterno e diventato già leggenda, che parte da un’idea dell’attrice teatrale albenganese Giulia Isnardi, interprete della parte narrativa, e dal musicista Diego Trivellini.

Trivellini è un musicista professionista, interprete appassionato della musica del Maestro Morricone che stupirà il pubblico con la sua speciale fisarmonica che riproduce i suoni di tutte le sezioni dell’orchestra sinfonica con risultati straordinari. È un artista affermato e rinomato, reduce da molti successi a livello nazionale e internazionale.

La pièce prevede interventi di danza diretti e interpretati da Vania Romagna, professionista sensibile che ha già collaborato con il trio Ansaldo-Isnardi-Trivellini in occasione della rappresentazione di “Charleston, zu Asche, zu Staub”, andata in scena la prima volta nell’agosto 2021, con la partecipazione della ballerina Erika Baglio.

La performance teatrale si arricchisce della collaborazione amichevole di Massimo Cardinaletti, esperto musicale, profondo conoscitore delle opere di Morricone e, soprattutto, delle colonne sonore di opere cinematografiche di tutto il mondo.

“C’era una volta… Ennio” è frutto della penna dell’ingauna Silvana Ansaldo che, per la scrittura dei testi, ha attinto anche da passi del libro “Ennio, un Maestro”, scaturito da un’intervista fatta da Giuseppe Tornatore a Morricone. Silvana Ansaldo è una scrittrice, sceneggiatrice e regista presente sul territorio dagli anni 90’, sempre impegnata in progetti di teatro-messaggio capaci di far sorridere il pubblico, stimolare riflessioni e far ammirare il bello. “Ho cercato soprattutto di dare valore alle emozioni, per fa conoscere Ennio come uomo, attraverso la scoperta dei suoi capolavori”, aveva spiegato ai microfoni di Savonanews in occasione della prima ad Albenga, l’11 settembre scorso.

L’opera è il frutto di un grandissimo lavoro musico teatrale, volto ad esaltare le caratteristiche di colonne sonore molto diverse e numerosi registi di fama mondiale e vedrà anche la presenza di due voci fuori campo interpretate dall’attore Mario Mesiano e dal giovanissimo Teo Trivellini, figlio di Diego, e di una cantante, Lorena Morganti, moglie di Trivellini, che darà la voce a un brano tratto da un celebre film.