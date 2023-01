Funivie, prorogata la cassa integrazione fino a fine anno. I sindacati: "Ripartano i lavori necessari al ripristino e si facciano corsi di formazione"

Via libera alla proroga della cassa integrazione per Funivie Spa a partire dall'1 febbraio al 31 dicembre 2023 per i 57 lavoratori.

A comunicarlo è il commissario straordinario dell'infrastruttura funiviaria, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini alle organizzazioni sindacali, alla Regione e all'Unione Industriali.

"Siamo contenti che il percorso stia andando avanti, ci rimane il dubbio sul fatto che i lavoratori non siano passati ancora all'Autorità di Sistema Portuale ma ci auguriamo che sia solo una questione di giorni. Ci aspettiamo che tornino a lavorare al più presto per effettuare i lavori sulla linea" dice Simone Turcotto, segretario Filt Cgil.

"L'1 febbraio si apre una nuova stagione per i lavoratori delle Funivie S.p.A. dopo anni di difficoltà che hanno vissuto, finalmente si parla di certezza del ripristino dell’impianto e a breve dovrebbe partire la manutenzione ordinaria da parte degli stessi lavoratori e successivamente speriamo sì parta con i corsi di formazione per il personale ferroviario e auspichiamo che sia l’inizio di una nuova fase per questo importante impianto funiviario, in modo di poter dare un futuro con più prospettive e certezze per tutti e magari seguendo la linea posta dal progetto Pwr che possa incrementare le attività lavorative future" spiega il segretario Fit Cisl Danilo Causa.