Savona, pedonalizzazione Corso Italia, Scaramuzza e Orsi: "Portiamo qualche tavolo per ravvivare la via". Lima: "Perché no? Dalla minoranza manca però una visione della città"

"Stavamo pensando di portare qualche tavolo con un po’ di amici per ravvivare la via uno di questi giorni. Chi vuole partecipare?". "Portare i tavolini e le birrette in strada, per renderla finalmente viva. Io vi prendo sul serio cari colleghi, e vi chiedo: perchè no?".

La prima lanciata sui social dai consiglieri di minoranza Maurizio Scaramuzza e Fabio Orsi, la seconda frase scritta dal consigliere del Patto per Savona Marco Lima va a raccogliere la provocazione immaginando iniziative per ravvivare la via.



Al centro sempre la pedonalizzazione di Corso Italia che tanto ha fatto discutere la scorsa settimana e che ha creato più di una polemica e ha scatenato l'ironia soprattutto nei commenti sotto il post degli esponenti del gruppo Lega e PensieroLibero.zero.



Non è tardata ad arrivare però la risposta del capogruppo della lista civica del sindaco Marco Russo con un'analisi sulla decisione di stoppare il transito nell'arteria centrale savonese.



"Avete presente le città europee, quelle dove secondo il senso comune "si vive bene', quelle capaci di attirare persone e di conseguenza di attivare energie positive? Ecco.. uno degli elementi comuni a tutte quelle città è l’opportunità di potersi muovere a piedi, in bicicletta, o con i mezzi pubblici, e ci si può addirittura permettere di non possedere un’automobile. A Savona invece è impensabile non avere un’auto (chiedere a chi nel periodo del Covid si è trasferito qui dalle grandi città) e girare in bici è pericoloso: chi come me ha provato ad educare i propri figli all’uso della bici come mezzo di trasporto urbano sa benissimo di cosa parlo - spiega Marco Lima - Sono convinto che il modo in cui concepiamo la città, dove la mobilità è pensata in funzione dello spostamento delle automobili e non delle persone, vada radicalmente cambiato. E lo scoop, che lancio in anteprima, specialmente ai miei colleghi consiglieri di minoranza, è che per cambiare il sistema bisogna cominciare a cambiare".



"Le vie appena pedonalizzate avrebbero bisogno di interventi, in modo da diventare più attraenti per i pedoni? Certamente. La chiusura di alcune vie, come il tratto terminale di Corso Italia, sta portando dei disagi alla circolazione? Si, ed era inevitabile. Date come assodate le micropedonalizzazioni, ci sono degli aggiustamenti alla viabilità che potrebberò migliorare l’attuale situazione? Non lo escludo. E’ ancora presto per trarre delle conclusioni, e non è di questi punti che voglio parlare in queste poche righe, anche perchè questa amministrazione non si è mai sottratta al confronto con i cittadini, quindi non lo farà nemmeno sul tema delle micro-pedonalizzazioni - prosegue - Chiariamo una cosa. Nessuno è felice dei disagi che alcuni concittadini stanno subendo in questi giorni, dovuti ad uno spostamento del traffico veicolare che ancora deve trovare un equilibrio. Non mi scandalizzano quindi i malumori registrati da alcuni cittadini riguardo al traffico. La cosa che mi scandalizza, quella si, è il notare come, specialmente tra i banchi della minoranza, manchi la visione di città. Mancanza di visione che si può racchiudere nel contest fotografico che sembra essere la nuova moda, alla ricerca della strada deserta. Qualcuno si aspettava che con 6 °C al sole di temperatura media, una via appena chiusa al traffico potesse diventare time square? Immagino che neanche il tratto di Corso Italia storicamente pedonale, quello dove si 'fanno le vasche' pullulasse di gente nel momento delle foto. Ma questo non importa a nessuno, non fa notizia".



"Ciliegina sulla torta: la “provocazione”. Quello spazio sarà di chi avrà voglia di utilizzarlo, a partire da chi quella zona la vive perchè ci abita o ci lavora. Se pensate sia piacevole occupare la strada con questo freddo fatelo, mi unirò a voi. Se invece è un modo per scimmiottare una legittima azione di riappropriamento dello spazio pubblico, allora penso che la città possa farne a meno. Insomma, se siete contrari al processo di pedonalizzazione delle vie del centro storico, non avete che da dirlo. Per fortuna ci sono molti cittadini che sostengono questa operazione, e tra qualche tempo tornare indietro sembrerà una follia, come sembrerebbe una follia oggi pensare di riaprire il tratto di Corso Italia chiuso al traffico trent’anni fa o ripristinare il parcheggio di Piazza Sisto IV" conclude il consigliere comunale del Patto per Savona.