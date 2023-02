Carcare, passerella in via Abba. De Vecchi: "Nuova opportunità di collegamento"

"Con l'avanzamento lavori della messa in sicurezza dell'alveo del Bormida, nel tratto del quartiere residenziale di via Abba, prende contestualmente forma anche il progetto esecutivo definitivo della passerella che unirà le due sponde del fiume (piazza Divisione Cunense-via Abba)".

Cosi commenta il sindaco di Carcare Christian De Vecchi che aggiunge: "La passerella (ciclopedonale 3,5 mt di larghezza) creerà un'opportunità di collegamento tra due quartieri vicini, ma in realtà lontanissimi. Sul suo lato destro (via Abba) sarà dotata di un ascensore per superare le barriere architettoniche, mentre sul lato opposto sarà una lieve rampa a risolvere il minore dislivello".

"Due parcheggi pubblici (uno di recente realizzazione) così collegati, soddisferanno le richieste dei residenti. Il progetto di inserimento della passerella sull'asta del fiume Bormida è stato approvato dagli organismi competenti in specifica Conferenza dei Servizi", conclude De Vecchi.