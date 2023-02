Incontri di preparazione al matrimonio nella Vicaria di Finale Ligure e Noli

La Vicaria di Finale Ligure e Noli organizza una serie di incontri di preparazione al matrimonio cristiano. Gli appuntamenti si terranno sempre il venerdì dalle ore 21 alle 22:30.

Nello specifico avranno luogo fino al 3 marzo nella Parrocchia San Biagio in Finalborgo (telefono: 0196956617), dal 3 al 31 marzo alla Santissima Annunziata di Spotorno (telefono: 3389520426) e dal 28 aprile al 26 maggio in San Giovanni Battista a Finalmarina (telefono: 019692551).

Gli incontri possono essere comunque seguiti in qualsiasi parrocchia o vicaria che li organizza, anche diverse da quelle qui indicate. È necessario prenotarsi per tempo.