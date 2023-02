Rappresentanze studentesche incontrano il Rettore dell’Università di Genova: "Disponibili a cooperare a beneficio dell’ateneo"

Il corpo studentesco costituisce l’essenza dell'Università presso la quale studia, si forma e costruisce relazioni sociali, di conseguenza gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi hanno inevitabilmente a cuore le sorti dell'ateneo e dunque ritengono indispensabile il dialogo costruttivo nel merito della sua governance.

Da questa premessa il Magnifico Rettore Federico Delfino - assieme alla sua delegata ai rapporti con gli studenti - ha accolto il rappresentante di Siamo Futuro eletto in Senato Accademico Alessandro Agazzi accompagnato da altri cinque studenti appartenenti a distinti dipartimenti dell’Università di Genova: Angela Villani (Scienze Politiche), Gabriella Parisi (Giurisprudenza), Francesco Travi (Ingegneria Navale), Paolo Ricciardi (Filologia e Scienze dell’Antichità) e Damiano Coccioli (Scienze Chirurgiche e Diagnostiche).

"L’incontro in questione si è dimostrato un’occasione proficua per comunicare la disponibilità da parte degli studenti a cooperare a beneficio dell’ateneo ligure e soprattutto per entrare nel merito delle questioni sentite dalla comunità studentesca i cui rappresentanti spesso ne rimarcano il protagonismo nell’ambito accademico", spiega Alessandro Agazzi, coordinatore dell'associazione studentesca Siamo Futuro Liguria.

"Le argomentazioni hanno tenuto conto delle esigenze degli studenti in termini di didattica, internazionalizzazione e offerta formativa, pertanto, i partecipanti non possono che dirsi soddisfatti dell’incontro al quale ha inoltre partecipato il sindaco dei Giovani di Genova Benedetto Pesce Maineri che ha espresso la propria volontà a cooperare sempre di più con gli studenti di UniGe intensificando i relativi rapporti nell’ottica di rendere Genova una città più attraente per le nuove generazioni", conclude.