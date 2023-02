"Cacao": l'immaginaria vita del corsaro Arnau è il secondo romanzo di Fabrizio Lena: la presentazione alla CentoFiori

Nuovo appuntamento letterario sabato 4 febbraio alle ore 18, presso la Libreria CentoFiori in Via Ghiglieri a Finalmarina, stavolta con una firma tutta finalese: quella di Fabrizio Lena che presenterà il suo secondo romanzo "Cacao" pubblicato da Stefano Termanini Editore. La presentazione sarà condotta dallo stesso editore.

Ambientato nel secolo della peste del Manzoni e della guerra dei Trent'anni, "Cacao" descrive il periodo storico complicato e difficile in cui il Finale era per la Spagna l'importante «puerta a la mar» del Granducato di Milano. Se Genova, che pure della Spagna era alleata, avesse rivisto le sue alleanze o se avesse cambiato le proprie strategie politico-militari, il Finale sarebbe stato, per la Spagna e per Milano, una «via secondaria» d'accesso al mare. Gli spagnoli conservavano il controllo diretto di questo cuneo di roccia, di questo spicchio di mare dal fondamentale valore militare, commerciale, strategico.

Il protagonista del libro, Arnau, è un corsaro maiorchino dalla personalità forte e generosa che lo aiuta - insieme alla sua buona stella - a farsi largo nella società finalese e spagnola del Seicento. "Cacao" è quindi il romanzo della sua vita.

L'autore Fabrizio Lena, come detto, è finalese seppur d'adozione (nato nella provincia di Venezia vive a Finale Ligure fin da quando era bambino) e nella vita è geometra libero professionista. Da anni dedica però il suo tempo libero alla gestione delle attività associative del Centro Storico del Finale, l'associazione culturale che promuove la storia e il territorio del finalese. Di Castel Govone e altri siti monumentali e territoriali del Finalese si è occupato per via della sua professione, seguendone da vicino i lavori di restauro del Govone e degli altri forti e castelli studiandone la storia, non di rado misteriosa. A essa si è appassionato e, da quella passione, nel 2016 è nato il suo primo libro, pubblicato da Stefano Termanini Editore: L'Ordine Minore.