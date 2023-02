Pedonalizzazione di via Manzoni, Santi: "Si carica ulteriormente il traffico in via Niella. Un disastro"

"Hanno posizionato fioriere di 30 anni fa, sono indecenti. Quando era arrivata la giunta Gervasio erano state accatastate in via Vittime di Brescia".



Il capogruppo della lista Toti per Savona Pietro Santi non le manda a dire contro l'amministrazione Russo per il posizionamento pre riqualificazione di Corso Italia e via Mistrangelo dell'arredamento tanto criticato e poi rimosso negli anni passati.



Critiche anche per le pedonalizzazioni che continueranno lunedì prossimo con lo stop alle auto anche in via Manzoni.



"Non hanno alcun senso pratico ed estetico. Si hanno pezzi di via completamente deserti che non portano a nulla, si portano via solo dei parcheggi ai residenti" ha proseguito Santi.



"Secondo me un buon amministratore quando si accorge che ha fatto una scelta non a favore dei cittadini deve fare un passo indietro. Chiudere via Manzoni vuol dire caricare ulteriormente il traffico in via Niella. È un disastro" conclude il consigliere di Toti per Savona.