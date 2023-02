Savona, pedonalizzazione del centro: dalla Lega voce ai cittadini con un referendum

"La Lega di Savona aveva da tempo avvertito che una pedonalizzazione del centro, fatta nei termini e con i mezzi utilizzati dalla Giunta Russo, avrebbe creato più problemi che soluzioni". A dirlo è il segretario cittadino della Lega Giorgio Calabria che aggiunge:

"Oggi, di fronte alla chiara manifestazione di insoddisfazione espressa sia dai singoli cittadini che dalle categorie del mondo commerciale e imprenditoriale, la Lega di Savona vuole dare direttamente la parola ai savonesi, organizzando un ‘referendum’ con un punto di raccolta e ascolto per pareri e proposte, allestendo un tavolino nella giornata di sabato 11 febbraio in via Paleocapa", conclude Calabria.

Il segretario provinciale della Lega Sara Foscolo, che sarà presente insieme ad altri esponenti del partito, ribadisce: "Una scelta affrettata, che penalizza chi vive la città e ci lavora tutti i giorni. È impensabile una così radicale rivoluzione, una massiva pedonalizzazione del centro, senza aver prima previsto nuove aree di parcheggio e una razionalizzazione della viabilità cittadina. Le pedonalizzazioni dovrebbero avvantaggiare il commercio e la vivibilità e non, come si è visto, causare un danno a cittadini e lavoratori. Sarebbe stato più giusto ascoltare le esigenze dei savonesi".