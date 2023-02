Albenga, arriva Vaccarezza e i Fieui di Caruggi si girano dall'altra parte: "Non contro la persona, ma contro il politico che ci ha abbandonato” (FOTO)

Una protesta civile e silenziosa da parte dei Fieui di caruggi di Albenga oggi in piazza XX Settembre, davanti al monumento all'Alpino, in occasione della commemorazione della battaglia di Nikolayewka voluta, come ogni anno, dal Gruppo Alpini di Albenga.

I monelli dei vicoli albenganesi, quando infatti ha preso la parola il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, si sono voltati e hanno dato le spalle all'oratore. Nessun cartello, nessuno striscione, solo le spalle e il silenzio.

"Abbiamo voluto in questo modo - spiegano i Fieui - protestare non contro la persona, ma contro il politico Angelo Vaccarezza che in questi anni ha - a nostro parere - tradito l'impegno di difendere il territorio, in particolare l'Ospedale di Albenga e il suo Pronto Soccorso costringendo i cittadini a vivere situazioni spesso drammatiche e ha gettato fango sulla protesta civile del movimento #senzaprontosoccorsosimuore, portavoce dei legittimi bisogni della gente, cercando di screditarlo in ogni modo. E' bello ricordare in momenti come quello odierno la lealtà degli Alpini, la loro abnegazione, i sacrifici a sostegno di chi è in difficoltà, la vicinanza alla gente nel momento del bisogno. Non si può però nei fatti dimenticare, soprattutto per chi ricopre ruoli istituzionali, valori così importanti, rendendo vane le parole pronunciate in tali circostanze, che in questo modo sapranno soltanto di scontata retorica. Noi siamo con gli Alpini sempre, ma con i veri Alpini!".