Dopo Savona colpito da un furto un altro bar ad Albisola, la titolare: "Quarta volta in 22 anni, sono stufa"

Non solo il Bar Monique di via Manzoni a Savona è stato colpito dai ladri. I rapinatori sono infatti entrati in azione nella notte anche nel Bar Mirò di corso Mazzini ad Albisola Superiore.

E' stato infatti distrutto il vetro della porta d'ingresso e sono stati rubati fortunatamente solo i pochi soldi presenti nel fondo cassa. I ladri all'interno hanno anche lasciato una pala utilizzata probabilmente per rompere la vetrata.

Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri della stazione locale e della compagnia di Savona che stanno effettuando le verifiche del caso per capire se siano presenti eventuali connessioni tra i due furti.

"E' la quarta volta in 22 anni e sta diventando pesante tutto ciò, sono stufa - ha detto la titolare - è suonato l'allarme e sono scappati. Ora con le telecamere presenti spero che le forze dell'ordine riescano a risalire a chi ha compiuto il fatto".

"È un dispiacere, speriamo si indentifichino questi delinquenti e che ci siano certezze di pena. Fortunatamente il bar Mirò e attrezzato di telecamere e i filmati ora sono in mano alle forze dell'ordine e speriamo di individuare i colpevoli - ha detto il vicesindaco e assessore alla polizia locale Roberto Gambetta - Cercheremo anche noi nel 2023 di dare il via al progetto legato alla videosorveglianza e alla lettura targhe per avere un monitoraggio puntuale del territorio. È stato assegnato il progetto e a breve, in primavera, inizieremo a partire con il posizionamento delle telecamere sperando che sia utili agli inquirenti per episodi futuri. Questi furti stanno andando a toccare attività commerciali già colpite dalla crisi e che devono mettere mano al portafoglio per poi sistemare i danni".