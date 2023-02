Ladri in azione in villa ad Albenga: mettono a soqquadro la casa, ma non trovano nulla

Ladri in azione sabato sera (4 febbraio) in una villa di Albenga, nella frazione di Leca. I ladri si sono introdotti nell’abitazione di due coniugi anziani, mettendo a soqquadro la casa, ma senza trovare né soldi, né gioielli. La coppia era fuori per una serata con gli amici e avevano lasciato casa poco dopo le 21, rientrando nella notte all’una circa.

Proprio nelle 4 ore di assenza, i ladri hanno avuto tutto il tempo di agire, manomettendo la persiana e rompendo il vetro della finestra del bagno, come riferito dalla figlia dei padroni di casa, dopo aver provato ad accedere all’interno della casa attraverso la portafinestra posta sul retro, meno visibile da vicini e passanti, ma senza riuscirci.

“Hanno girato tutta la casa e guardato dappertutto – racconta la signora -. Non c’era nulla da rubare e va bene così, però hanno messo la casa sotto sopra, tirando fuori il contenuto di cassetti e armadi. È la terza volta, negli anni, che i miei genitori subiscono le sgradite visite dei ladri, ogni volta è uno shock”.

Secondo quanto riferito, la casa è dotata di allarme, ma i vicini, che erano in casa, non hanno sentito. “Ipotizziamo sia rimasto in azione per pochissimo, perché è stato manomesso e ha smesso di suonare. Oggi verrà il tecnico per verificare”.

“I ladri sono poi usciti dalla portafinestra sul retro e fuggiti attraverso le campagne, dove hanno lasciato delle impronte. Visto che il terreno era stato irrigato poco prima, le abbiamo notate”.

Nella stessa notte, i padroni di casa hanno immediatamente chiamato i Carabinieri, intervenuti subito, che ora stanno svolgendo le indagini.